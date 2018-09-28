بالفيديو.. ” كارينيو ” يوجه رسالة إلى جمهور العالمي قبل مواجهة الجزيرة

نواف السالم(صدى):

طالب الأوروجوياني دانييل كارينيو، مدرب فريق النصر، جماهير العالمي، بمساندة الفريق في البطولة العربية ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد ” كارينيو ” خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن النصر يسير بخطى ممتازة وانتصارات متتالية، مؤكدًا على أن مباراة النصر والجزيرة الإماراتي غدًا مهمة جدًا.

كما طالب، الجمهور بالحضور غدًا وبكثافة للتأهل للدور الثاني من كأس زايد للأندية العربية.

ويحتل النصر، المركز الثاني في مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن الهلال التي يتصدر الترتيب بنفس عدد النقاط.