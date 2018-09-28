أزمة بين بيليتش ولاعب ناديه السابق تكشف عن شخصيته القوية

نواف السالم (صدى):

أعلن مجلس إدارة نادى الاتحاد، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع الكرواتي ” سلافين بيليتش ” والذي يعد أهم وأميز المدربين في العالم لقيادة الفريق في الفترة القادمة خلفًا لـ ” دياز ” الذى ترك الفريق وتمت إقالته .

وينتظر عشاق ” النصر” ما في جعبة الكرواتي ” بيليتش ” والذي يستحق لقب صفقة قوية خلال الفترة القادمة.

ويعد ” بيليتش ” صاحب شخصية قوية، حيث اشتعلت مشكلة عندما كان مدربًا لنادي لويستهام يونايتد مع ” ديمتري باييت “، وحينها أبلغ اللاعب برغبة فى ترك النادي اللندني، حيث أن زوجته وعائلته لا يشعرون بالسعادة في العاصمة الإنجليزية.

وطلب ” باييت ” من مديره الفني الموافقة على العرض المقدم من ناديه السابق ” مارسيليا ” لضمه في فترة الانتقالات الشتوية و المقدر بـ19.1 مليون جنيه إسترليني.

وعقد ” بيليتش ” مؤتمر صحفي ناري في هذا الوقت، أفصح فيه للإعلام عن أن اللاعب الفرنسي يرفض اللعب لناديه بل ويرفض حضور التمرينات الجماعية، وأرجح سبب تصرفاته إلى أنه تلقى إغراءات من قبل بعض الأندية فى هذه الفترة.

وأكد ” المدير الفني ” الكرواتي على عدم بيع اللاعب مهما كان الثمن، ولذلك فهو خارج حسابات الفريق فى الفترة المقبلة إلى أن يراجع سلوكه على حد تعبيريه.

وواصل ” بيليتش ” ، تحدثت إلى رئيس النادي وهذا الأمر ليس متعلق بالمال لقد أعطيناه عقدا طويل الأمد لأننا نرغب في بقائه معنا.

وحينها كشف اللاعب عن سبب رغبته في الرحيل قائلًا : لم أكن أريد أن ألعب في فريق ينافس على البقاء في الدوري الممتاز، طريقتنا في اللعب كانت دفاعية للغاية، كنا نلعب 4-5-1 ولم أتمكن من اللعب بحرية، بإمكانكم أن تقولوا إنني مللت نعم، في أشاره إلى طريقة المدرب الكرواتي.