بالفيديو.. رجل أعمال وصديقته يتشاجران داخل متجر.. والسبب مثير

لندن(صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة القبض على رجل أعمال وصديقته بعد نشوب مشاجرة على عربة مليئة بزجاجات مياه مع موظف بأحد المتاجر في مدينة مانشيستر .

وأظهر الفيديو رجل الأعمال والملياردير (ن.ح) وصديقته (م.ح) أثناء القبض عليهما ، بعد الاشتباك مع موظفي المتجر عندما وصلوا إلى المكان المخصص لدفع الفاتورة .

وروى رجل الأعمال التفاصيل قائلا أن صديقته تشرب لترين من المياه المعدنية في اليوم، فيما أكد لهما مدير المتجر إن شراء الكثير من المياه كان غير عادل للعملاء الآخرين ، ومنعهما من المغادرة بهذه الزجاجات ، مؤكدا إنه لن يفهم لماذا المشكلة ثم قام بالاتصال بالأمن.

وأضاف : لم أكن عدوانياً ، بل كنت عاديًا. بدأت صديقتي بتصوير الفيديو ، وفجأة أحسست أن ضابط الأمن قد أتى وهو يعلم ماذا سيفعل ولن يستمع إلي، فكان لديه مشكلة تسجيلنا للفيديو، وقام الضباط بإجبارنا على تقييدنا، ووجهوا لنا تهمة الاعتداء على الشرطة.

وأكد رجل الأعمال إنه قضى ست ساعات في قسم المراقبة وإنهم كانوا يقولون إن المحامي سيأتي ويتحدث إلينا، مبينا إنه كان يشعر بالاكتئاب.