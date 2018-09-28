إعلامي يحذر من وسيلة تسويق جديدة وخبيثة.. تعرف عليها

حمود العنزي(صدى):

كشف الإعلامي فيصل العبدالكريم، عن وسيلة جديدة للتسويق تعد من المشاكل التي نواجهها اليوم.

وأوضح في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، أن هذه الوسيلة تتمثل في أن يقدم بعض التجار على تسويق نفسه ومنتجاته على أنه توعوي وثري بالمعلومات القيّمة وبأنه الصادق ليوحي بأن غيره غشاش .

وأضاف : ” وكل معلومة يدّعي أنها توعوية ويقدمها في الحقيقة لاتسمن ولاتغني عن جوع .. ليتهم يتوقفون .. نصيحة ” .