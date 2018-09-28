أمر ملكي بمدة خدمة أمير نجران 4 سنوات

نايف السالم(صدى):

قدم أمير منطقة نجران الأمير” جلوي بن عبد العزيز بن مساعد ” ، الشكر والامتنان، اليوم الجمعة، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك ” سلمان بن عبد العزيز ” ، وولي العهد الأمير ” محمـد بن سلمان بن عبد العزيز ” ، وإلى وزير الداخلية الأمير ” عبد العزيز بن سعود بن نايف ” ، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم، بتمديد خدمته لمدة أربع سنوات، اعتبارًا من ١٩ محرم ١٤٤٠هـ.

وأعلن أمير نجران عن عظيم فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، سائلًا المولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ويديمهما عزًّا وذخرًا للوطن والمواطن.

وأكد الأمير ” جلوي بن عبد العزيز ” ، أن هذه الثقة هي مصدر البذل، ومنبع العطاء، ومبعث الجهاد والتفاني في سبيل الوطن، مشددًا على أنه يستمد القوة والعزم من القيادة بعد الله.

ودعى الأمير ” جلوي بن عبد العزيز ” ، الله تعالى أن يكون عند حسن الظن، وأن يمده بالعون والتوفيق لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وتحمّل المسؤولية لخدمة المنطقة وأهاليها الكرام، بكل عدل وصدق وأمانة وإخلاص.