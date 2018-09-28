وفاة شخص وإصابة 2 آخرين في حادث بمنطقة الباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

صرح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني عن وقوع حادث انقلاب بعد صباح الجمعه وبالتفصيل أكد الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام 12:29 صباح الجمعه عن حادث انقلاب وانيت الموقع طريق بالجرشي بالتحديد بني سالم وتم توجيه فرقتين اسعافيه من الهلال الاحمر للموقع وايضاً القائد الميداني سعد عوض الزهراني وعند وصولهم ومسح الموقع أتضح بوجود وفاه بالموقع و اصابتين خطيره لشابين في العقد الثاني من العمر و تم التعامل مع الاصابتين اسعافياً بالموقع وتحولت احدى الاصابات لحاله cbr وتم عمل لها الانعاش القلبي الرئوي حتى وصولها لمستشفى صاحب السمو الملكي الامير مشاري بن سعود العام ببالجرشي .