بالصور.. ​فولكس فاجن باسات 2019 الأمريكية يزيد سعرها بواقع 2300 دولار

واشنطن(صدى):

ينتظر أن يكون عام 2019 العام الأخير للجيل الحالي من باسات وهو ما يمهد الطريق لسيارة جديدة بتصميم مختلف تعتمد على قاعدة البناء MQB ، وتتوفر السيارة بمستويين هما Wolfsburg Edition و SE R-Line وكان يتوفر للسيارة في أمريكا محرك 3.6 لتر V6 ، ولكن الشركة أعلنت الاستغناء عنه ، فيما زادت من سعر السيارة بواقع 2300 دولار لترتفع من 22.995 ألف دولار الى 25.295 ألف دولار كموديل 2019.

أما موديلات جولف 2019 فقد قدمت بمحرك TSI سعة 1.4 لتر بقوة 147 حصان وهو محرك لا يبدو مثير مثل المحرك السابق رباعي الاسطوانات 1.8 لتر بشاحن توربيني ، كما يتوفر للسيارة تجهيزات قياسية تشمل نظام تحذير من حركة المرور الخلفية ومساعد أمامي ونظام لرصد البقع العمياء. وبالنسبة لموديلات GTI وR فالهاتشباك الساخنة بالدفع الأمامي حصلت على قوة اضافية 8 أحصنة ونظام 4Motion بباقة عجلات سوداء .

وبالنسبة لجولف سبورت واجن فاحتفظت بمحركها 1.8 لتر TSI , أما نسخة تيجوان SE فزودت بنظام انذار وSEL حصلت على عدادات رقمية ، بينما موديل أطلس ياتي بمساعد للقيادة .