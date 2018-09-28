غدًا.. غيوم وسحب رعدية ورياح على مناطق المملكة

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، التقرير اليومي لحالة الطقس المتوقعة على مناطق المملكة غدًا السبت.

وتوقعت الهيئة، أن يكون هناك سماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي (المدينة المنورة وتبوك) يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

كما أوضحت أن الفرصة لا تزال قائمة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة) في حين يستمر الطقس رطب على السواحل الشرقية و الغربية للمملكة مع فرصة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.