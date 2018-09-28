بالصور.. مستهدفين مركز الفارعة.. محمية الوعول تشهد إطلاق نار كثيف

عادل الحربي(صدى):

شهدت محمية الوعول بحوطة بن تميم، مساء أمس، إطلاق نار كثيف من سلاح رشاش تم تقديره بـ22 طلقة بشكل مباشر ومن جميع الجهات.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن المعتدين استهدفوا مركز الفارعة ما تسبب في حدوث حالة من الرعب والفزع للموظفين في المبنى.

من جانبه، كشف المركز أن إطلاق النار تم بشكل مباشر ومن جميع الجهات، مشيرة إلى أن موقع إطلاقه كان من جهة الطريق المسفلت.

وكانت محمية الوعول قد تعرَّضت إلى 10 حوادث إطلاق نار خلال العام الجاري، وسجلت جميعها ضد مجهول.