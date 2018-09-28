بالفيديو.. مواطن يشجع المصلين على الزراعة أمام منازلهم في حائل بطريقة مثيرة

علي العنزي(صدى):

أطلق صديق البيئة بحائل سعود العجلان مبادرة لزيادة الثقافة الزراعية في المنطقة من خلال تشجيع الناس على الزراعة أمام منازلهم لزيادة الرقعة الخضراء بحائل.

حيث قام بتوزّع ” العجلان ” 1500 شجرة من السدر البلدي والتين البنغالي، على المصلين، وذلك عقب صلاة الجمعة بجامع الأندلس، وجامع إبراهيم الجميل بحي النقرة، وذلك تأكيداً منه على أهمية دور الشجرة في الحياة؛ وذلك للحفاظ على سلامة وجمال البيئة.

وتناول إمام أحد المسجدين أهمية زرع الأشجار والمحافظة على الرقعة الخضراء بالمنطقة، وشكر المواطن على بادرته التي تشجع الحرص على الزراعة.

يجدر الإشارة إلى أن شجرة التين البنغالي أو الـ ” فيكس بنغالي ” هي شجرة دائمة الخضرة، يصل طولها بعد نضجها إلى 30 متراً، فيما يصل قطرها إلى 150 متراً داخل الارض، ويصل ارتفاع السدر البلدي إلى أربعة أمتار.