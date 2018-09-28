مليشيا الحوثي تمنع طائرة أممية من الهبوط في مطار صنعاء وتخرق الاتفاق

سعيد العجل(صدى):

منعت ميليشيا الحوثي الإيرانية طائرة أممية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي اليوم الجمعة كانت ستقل نجلي الرئيس السابق على عبدالله صالح لخارج اليمن بحسب اتفاق مسبق مع الأمم المتحدة.

وفي التفاصيل كلفت الأمم المتحدة طائرة تابعة لها بنقل ابناء علي صالح صلاح ومدين الى خارج اليمن بحسب اتفاق الافراج عنهم من قبل ميليشيا الحوثي.

وقد أقلعت الطائرة من مطار العاصمة الاردنية عمّان وتوجهت الى صنعاء الا ان الحوثيين منعوا هبوطها، مما أجبر الطائرة الأممية على العودة إلى وجهتها إلى عمّان بعد تعنت وعدم تجاوب من مليشيا الحوثي الإيرانية بالهبوط في مطار صنعاء، الأمر الذي يؤكد عدم جدية مليشيات الحوثي واستمرارها في خرق العهود والمواثيق.

يذكر أن الحوثيين قد اشترطوا وصول طائرة عمانية إلى مطار صنعاء الدولي لنقل أقارب صالح إلى العاصمة العمانية مسقط، في حين أن التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية وافق على أن تتولى نقلهم طائرة تابعة للأمم المتحدة وهو ما قوبل برفض الحوثيين.