الإبتدائية ٧١ تحتفل باليوم الوطني ٨٨

محمد السعران(صدى):

احتفلت المدرسة ٧١ الابتدائية للبنات باسكان جامعة الملك سعود التابعه لمكتب اشراف شمال الرياض

مؤخرا باليوم الوطني ٨٨ حيث حرصت المدرسة على مشاركة الطالبات في الاحتفال الذي تخلل العديد من الفعاليات والتي تضمنت العديد التي تعبر عن الفرح باليوم الوطني. والذي يذكر الجميع بتوحيد بلادنا الغالية على يد الملك المؤسس طيب الله ثراه

و قالت مديرة المدرسة الأستاذة هدى الموح تعود إلينا الذكرى الجميلة والمعطرة بعبق الجهد والجد والإخلاص إنها ذكرى توحيد هذا الكيان .. يصادف الأول من الميزان اليوم الوطني ، وهو٨٨ لمملكتنا الحبيبة ويعد حدثا تاريخيا على مر العصور وأضاءه فريدة في سجل الكفاح وستظل الأجيال تتذكر ذلك الحدث العظيم وهذه الذكرى التي تمر علينا نفخر بها جميعا نحن أبناء البلد وهذه المناسبة ليست كغيرها . . . بل هي مولد أمة ترتكز على عوامل الإستقرار والأمن والرخاء وظل الشريعة الإسلامية السمحة فمع أشراقة شمس يوم الثلاثاءتم تفعيل برنامج اليوم الوطني في ابتدائية ٧١ وقد اشتمل الحفل على اناشيد ومسابقات وقصائد وطنية و مسيرة وقد خصص ركن للتعبير عن مشاعرهن الوطنية وابداعاتهن كل الشكر لمنسوبات المدرسه من معلمات وطالبات على الجهود الرائعه والمبذوله واخص بالشكر ولرائده النشاط الاستاذه زينب القصير كما تشكر لاولياء الامور المشاركين والمشاركات في الاحتفال ولمستشفى الملك خالد وكوفي يوم القهوه مشاركتهم.

حماك الله يا وطني ورعاك الله ياملكنا..