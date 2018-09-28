امرأة تقاضي أصحاب شقتها.. والسبب ” شخيرها “

أوتاوا(صدى):

قامت سيدة كندية برفع دعوة قضائية ضد أصحاب الشقة التي استأجرتها، حيث اتهمتهم بمضايقاتها والتحرش بها لأنهم طلبوا منها البحث عن علاج لمشكلة ” الشخير ” التي تُعاني منها.

وبالتطرق للتفاصيل، أبلغ أصحاب الشقة السيدة بأن جيرانها يشكون وقائع من صور شخيرها، وبعد ذلك بشهر قاموا بزيارتها في شقتها بحثًا عن حل للمشكلة حيث سألوها عن صحتها وجلبوا لها علبتين من العقاقير لتقليص ” الشخير ” .

كما وجدت السيدة المستأجرة باليوم التالي بطاقة على بابها وعليها موعد محدد مع طبيب مكتوب عليها ” اعتني بنفسك ” ، حيث طلبت منهم بعد ذلك التوقف عن مضايقتها، ليطلب أصحاب الشقة منها بشكل صريح أن تقوم بمعالجة الوضع.

وذكر أصحاب الشقة أن شخيرها يبقي الجيران متيقظين في ليالي عطلة الأسبوع، كما يسمعون شخيرها بالنهار عقب نوبات عملها الليلي، كما اعتادت إحدى الجارات ضرب سقف شقتهم؛ لتنبيه المستأجرة لوقف الضجيج.

وخسرت المدعية الدعوى القضائية التي أقامتها ضد أصحاب الشقة، حيث أوضحت المحكمة مستوى الضجيج الدائم الناجم عن شخير هذه المستأجرة يخرج عن المستوى العادي، فالشخير المتواصل لا يقع في فئة الضجيج العادي.

وأشارت المحكمة إلى أنه من الظلم للجيران أن يعانوا بسبب تقاعسها عن طلب العلاج، وأنه من حق أصحاب الشقة محاولة إصلاح الوضع حتى يعيش الجميع في سلام.