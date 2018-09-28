بالصور.. شوارع الكويت تتزين بالأعلام السعودية احتفاء بزيارة الأمير محمد بن سلمان
أظهرت بعض الصور احتفاء ميادين وشوارع الكويت بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للكويت، حيث زينت شوارعها وميادينها بالأعلام السعودية.
ويصل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى الكويت غدًا السبت، في زيارة رسمية تحظى باهتمام شديد على المستوى الرسمي.
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جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10352 ] نشر منذ 4 ساعات
الحزم و الثبات و الراي السديد
و السيف الاملح و العزوم الراهيه
و العز و التاريخ و المجد التليد
لـ محمد .. محمد .. توقف تاهيه☺
آسفرت وانورت جنوبنا💚بقدوم سموه اليوم☺