بالصور.. شوارع الكويت تتزين بالأعلام السعودية احتفاء بزيارة الأمير محمد بن سلمان

خالد الظفيري(صدى):

أظهرت بعض الصور احتفاء ميادين وشوارع الكويت بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للكويت، حيث زينت شوارعها وميادينها بالأعلام السعودية.

ويصل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى الكويت غدًا السبت، في زيارة رسمية تحظى باهتمام شديد على المستوى الرسمي.

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