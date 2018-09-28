بالفيديو.. صالح المغامسي يكشف موقفه من غطاء المرأة لوجهها

عادل الحربي(صدى):

كشف الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، عن موقفه من غطاء المرأة لوجهها، مشيرًا إلى أن هذه المسألة اختلف عليها الفقهاء.

وقال ” المغامسي ” خلال لقائه ببرنامج ” بالمختصر ” المذاع على قناة ” أم بي سي ” : ” الفقهاء اتفقوا على أن المرأة المسلمة مُلزمة بالحجاب فهو شرع وفرض لابد منه، أما مسألة غطاء الوجه فتم الاختلاف عليها من حيث النظرة الفقهية ” .

وتابع: ” الراجح عندي أن تغطية المرأة لوجهها أقرب إلى الوجوب، فالمرأة مأمورة بالتستر ” ، وذكر على ذلك بمثال ذهاب المرأة للأسواق ووجود عدد كبير من الناس، مضيفًا ” في هذه الحالة يجب أن تستر المرأة وجهها لتحفظ نفسها ، ولو كانت ترى فقهيًا جواز الأمر ” .