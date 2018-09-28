بالفيديو.. صالح المغامسي يكشف موقفه من غطاء المرأة لوجهها
كشف الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، عن موقفه من غطاء المرأة لوجهها، مشيرًا إلى أن هذه المسألة اختلف عليها الفقهاء.
وقال ” المغامسي ” خلال لقائه ببرنامج ” بالمختصر ” المذاع على قناة ” أم بي سي ” : ” الفقهاء اتفقوا على أن المرأة المسلمة مُلزمة بالحجاب فهو شرع وفرض لابد منه، أما مسألة غطاء الوجه فتم الاختلاف عليها من حيث النظرة الفقهية ” .
وتابع: ” الراجح عندي أن تغطية المرأة لوجهها أقرب إلى الوجوب، فالمرأة مأمورة بالتستر ” ، وذكر على ذلك بمثال ذهاب المرأة للأسواق ووجود عدد كبير من الناس، مضيفًا ” في هذه الحالة يجب أن تستر المرأة وجهها لتحفظ نفسها ، ولو كانت ترى فقهيًا جواز الأمر ” .
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 4 ساعات
اصاب في مساله جواز كشف المرأه وجهها ولم يصب في جواز زيارة المرأه المقابر
زائر[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 3 ساعات
اعتقد راح توحشنا
في ناس ما يعجبهم هذا الكلام
براغى[ عدد التعليقات: 731 ] نشر منذ 3 ساعات
يعجبنى فيه ان لديه امانة فى عرض كل الاراء الفقهية حتى لو لم تكن على هواه..وهذا هو جمال العقيدة فاختلاف العلماء رحمة وكل له دليله وحجته ..وليس مثل كثير من المتشددين لراى واحد..يريدون فرضه على الناس كما لو كانوا قطيعا من الاغنام …ام عن جهل لان علمهم الضيق لا يعرف غيره او عن كبر وتسلط لان عقلهم الضعيف لا يستوعب غيره…..اثابكم الله يا شيخ صالح وكثر من امثالك..فانت نعم العالم بالاسلام الوسطى المعتدل المبنى على العلم والاقناع ومشاركة الراى
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 2 ساعتين
اخوكم بورعي مبتلى ويحب بصبص بوجيه النسوان…
ومع ذلك اذا جينا للحكم للشرعي فتغطية المرأة لوجهها واجب بالدليل القرآني القاطع ولا مجال للأجتهاد …ولاكن هل هذا الوجوب على وجه التحريم الذي تأثم بتركه المرأه فهنا الخلاف….
كتبه الشيخ بورعي بيه الأزهري
مغرد[ عدد التعليقات: 2256 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحجاب على الراس فقط كل الدول كذا يعنى نحن الصح وابلا قين خطا لا زم نفطيها من اصبعها القدم الى اخر شعره فيها
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا قماعه … من يتحدى فتوى الشيخ بورعي بأن تغطية الوجه واجب قطعاً وان اجتهادات العلماء واختلافهم بهذا الأمر دليل على جهالتهم…؟
الصحيفة دووت يقرأها العالم والجاهل … اتحدى اي شيخ اياً كان ان يشكك بفتواي وله مليون ريال… والله حاجه تكسف ان يجادل الجاهل بما لا يعلم
احمد النعمي[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 2 ساعتين
لو كان كشف الوجه للمرأة مباح
لماذا شرع الله النظرة الشرعية في الزواج
ولد الديره[ عدد التعليقات: 452 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا بورعي
في امر ملكي بقصر الفتوى على الناس المصرح لهم بالفتوى
وعندي احساس ان لك معرف ثاني في صدى
احمد النعمي[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 2 ساعتين
حرم الله إظهار المرأة رجلها
فما بالك في وجهها وهو مجمع الجمال……!
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32057 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجزاك خير الجزاء يا شيخ
زائر[ عدد التعليقات: 1823 ] نشر منذ 55 دقيقة
حديث عائشه رضي الله عنها قالت دخلت اسماء علينا وكانت ملابسها اعرض الرسول صل الله عليه وسلم عنها وقال يااسماء اذا بلغت المراه لايرى منها الاوجهها وكفيها —واشار اليهما—
زائر[ عدد التعليقات: 1823 ] نشر منذ 54 دقيقة
لان الرسول امر بها واللي بيتزوج يروح لناس محدده عشان ميشوف بعد الزواج اذا اختار عارف اللي اختارها
زائر[ عدد التعليقات: 1823 ] نشر منذ 51 دقيقة
مسالة زيارة المقلبر فيه امر للرسول صل الله عليه وسلم سبق نهيتكم عن ازيارة القبور الافزورها والامر يشمل الكل ووجد امراه تبكي عند قبر ونصحها بالصبر ولم تعرفه ولم ينهاها عن الزياره