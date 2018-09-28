الأحوال المدنية تكشف عن مزايا خدمة ” التعريف الإلكتروني “

علي القحطاني(صدى):

دشنت الأحوال المدنية، عدد من الخدمات التي تهدف إلى تسريع وتسهيل معاملات المواطنين، ومن أبرزها خدمة ” التعريف الإلكتروني ” ، والتي تهدف إلى تعريف ولي الأمر بأفراد أسرته دون الحاجة إلى مرافقتهم خلال مراجعاتهم لمكاتب الأحوال المدنية.

وتساعد هذه الخدمة أيضًا في تسريع إصدار الهوية الوطنية لمن يبلغ السن القانونية، خاصة في حال كان ولي الأمر يقيم في مدينة أخرى، أو مشغولًا.

وكشفت الأحوال المدنية، عن أهم مميزات تلك الخدمة، والتي تتمثل فيما يلي:

1- توفير الوقت على أولياء الأمور غير القادرين على مرافقة من بلغ السن النظامي من أفراد الأسرة للتعريف به في مكاتب الأحوال المدنية.

2- تساعد الخدمة في القضاء على عملية التأخر بإصدار الهوية الوطنية نتيجة عدم تواجد أولياء الأمور في نفس المدينة أو انشغالهم في أعمال أخرى.

3- الخدمة تغني عن استخدام الورق.

أما عن طريقة الاستفادة من خدمة ” التعريف الإلكتروني ” ، فتتم من خلال الخطوات التالية:

1- دخول ولي الأمر لحساب ” أبشر ” .

2- الذهاب للخدمات الإلكترونية، الأحوال المدنية، تعريف تابع.

3- اختيار اسم المستفيد من قائمة التابعين.

4- إرفاق صورة ” المستفيد ” ، وبعد ذلك الضغط على ” إرسال ” .

5- إدخال رمز التأكيد المؤقت ليتم إرسال التعريف للأحوال المدنية.

6- حجز موعد لمراجعة المستفيد لأقرب مكتب للأحوال المدنية.