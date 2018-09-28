بالصور.. صخرة ضخمة تخترق جدار منزل بمحايل عسير

أبها(صدى):

نجت أسرة من الموت المحقق في محافظة محايل عسير، وذلك بعد أن أنقذتها العناية الإلهية من اختراق صخرة ضخمة من أحد الجبال المجاورة لجدار منزلهم الذي يقع بحي ” حقو دارس ” غرب محايل.

واتضح أن الصخرة اخترقت جدار المنزل بعد قيام إحدى الشركات بتنفيذ أحد المشاريع بجبل ” ميران ” المجاور، وذلك دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة للأمن والسلامة، وعليه، تمكنت فرقة السلامة بالدفاع المدني والجهات الأمنية، من مباشرة الموقع، ومعاينة الأضرار الناجمة عن الحادث.

ومن جانبه، روى رب الأسرة تفاصيل الحادث وملابساته، قائلًا: ” في تمام الساعة 12 ظهر أمس، وأثناء تواجد أسرتي داخل المنزل، فوجئوا بصخرة عملاقة تخترق جدار المنزل وتستقر وسطه؛ محدثة صوتًا كبيرًا يشبه صوت الانفجار ” ، مما جعل الذعر والرعب يتسرب إلى نفوس أبنائه وزوجته التي بادرت بالاتصال به، وسط حالة من الرعب الشديد.

وأضاف رب الأسرة: ” عند حضوري، تَبَيّن لي أن صخرة كبيرة سقطت من أعلى رأس الجبل الملاصق للمنزل إثر قيام إحدى الشركات بتنفيذ أحد المشاريع دون أن تطبق وسائل السلامة، وكان بالمنزل زوجتي، وابنتي البالغة من العمر ثماني سنوات، وابني البالغ من العمر أربع سنوات، وطفلي الرضيع البالغ من العمر ثمانية أشهر، وعند وصولي لمنزلي شاهدت أسرتي في حالة هلع ” .

واستطرد: ” تَبَيّن لي أن هناك 30 معدة تعمل في الجبل المجاور لمنزلي دون توقف وبصورة تهتز لها أركان الحي، ثم حضرت فرقة تابعة للدفاع المدني إلى الموقع إلى جانب الجهات الأمنية المختلفة ” ، مطالبًا السكان المقيمين في سفح الجبل بحمايتهم من خطر تلك المعدات، وما يمكن أن ينجم عنها من أضرار مادية وبشرية ” .

وعلّق محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبدة، على الواقعة، مؤكدًا أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتبعة في مثل هذه الحالات، وذلك بتوجيه ومتابعة من أمير منطقة عسير فيصل بن خالد.