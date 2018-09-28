بالفيديو.. امرأة تقفز على مسرح وتحتضن فنان خليجي أمام الجمهور

أميرة خالد(صدى):

اقتحمت امرأة منتقبة خشبة مسرح لفنان خليجي أثناء إحيائه فعاليات مهرجان الطفل بأبوظبي.

وظهر في مقطع فيديو، قفز المراة على الفنان الخليجي على خشبة المسرح، وسط ارتباكه وصياح من الجمهور.