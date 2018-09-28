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بالفيديو.. امرأة تقفز على مسرح وتحتضن فنان خليجي أمام الجمهور

بالفيديو.. امرأة تقفز على مسرح وتحتضن فنان خليجي أمام الجمهور
أميرة خالد(صدى):

اقتحمت امرأة منتقبة خشبة مسرح لفنان خليجي أثناء إحيائه فعاليات مهرجان الطفل بأبوظبي.

وظهر في مقطع فيديو، قفز المراة على الفنان الخليجي على خشبة المسرح، وسط ارتباكه وصياح من الجمهور.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 16 دقيقة

يا معشر النساء…
استعذن من المحنه ..فإنها شر بلاء…

[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 12 دقيقة

مين يراهن بورعي بيه… انه هذا مش إرد🐒 ملبسينه عبايه ونأز على صحبوه بعد طول فوراء..؟
دييت نأزه ما يأدرش عليها إلا إرد مصحصح

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