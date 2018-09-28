نشر : منذ 26 دقيقة 1٬043 2 منوعات بالفيديو.. امرأة تقفز على مسرح وتحتضن فنان خليجي أمام الجمهور أميرة خالد(صدى): اقتحمت امرأة منتقبة خشبة مسرح لفنان خليجي أثناء إحيائه فعاليات مهرجان الطفل بأبوظبي. وظهر في مقطع فيديو، قفز المراة على الفنان الخليجي على خشبة المسرح، وسط ارتباكه وصياح من الجمهور.
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 16 دقيقة
يا معشر النساء…
استعذن من المحنه ..فإنها شر بلاء…
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 12 دقيقة
مين يراهن بورعي بيه… انه هذا مش إرد🐒 ملبسينه عبايه ونأز على صحبوه بعد طول فوراء..؟
دييت نأزه ما يأدرش عليها إلا إرد مصحصح