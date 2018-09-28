غدا.. تساوي ساعات الليل والنهار في مكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

كشفت الجمعية الفلكية في جدة، اليوم الجمعة، عن تساوي ساعات الليل والنهار في مدينة مكة المكرمة، غدًا السبت، وذلك بطول 12 ساعة لكل منهما، ويلي ذلك تناقصُ النهار لحساب الليل.

ومن جانبه، قال ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” أن الشمس ستشرق السبت عند الساعة 6:11 صباحًا، وتغرب عند الساعة 6:11 مساءً بالتوقيت المحلي ” .

وأضاف ” أبو زاهرة ” : ” أنه بعد ذلك، ستقصر ساعات النهار وتزداد ساعات الليل، حتى موعد الانقلاب الشتوي في ديسمبر المقبل ” .