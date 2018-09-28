اكتشف خيانة زوجته بالصدفة من خلال تطبيق ” أوبر “

بوغوتا(صدى):

اكتشف رجل كولومبي خيانة زوجته عن طريق الصدفة؛ وذلك من خلال تطبيق ” أوبر ” لخدمات نقل الركاب.

وبالتطرق للتفاصيل، ظلت الزوجة تخون زوجها لمدة عام دون أن يفتضح أمرها، وذات مرة طلبت الزوجة وعشيقها سيارة ” أوبر ” لتوصلهم لأحد الفنادق، لتكتشف الزوجة أن السائق هو زوجها.

حيث اقترض الزوج سيارة أحد أصدقائه للعمل عليها لزيادة دخله؛ وقد استعمل حسابه على ” أوبر ” ، ولكن الزوجة لم تكن تعلم بذلك حتى تفاجأت هي وعشيقها أن الذي ينقلهما بالسيارة هو زوجها.