5 أعوام بلا خسارة.. نتائج مقلقة لأتليتكو مدريد أمام الريال

نواف السالم(صدى):

شهدت المباريات التي خاضها ريال مدريد أمام أتليتكو مدريد خلال السنوات الأخيرة، نتائج مقلقة، فلم يستطيع الريال الانتصار على جاره خلال 5 أعوام وثمانية أشهر و25 يومًا حتى الآن، وذلك على ملعب سانتياغو بيرنابيو بالدوري الإسباني.

وكان النادي الملكي قد حقق آخر فوز له على أتليتكو مدريد، في ” ديربي ” العاصمة الإسبانية، وذلك وسط جمهوره في الأول من ديسمبر 2012، ومن حينها خسر ثلاث مباريات، وتعادل في اثنتين على أرضه أمام الروخيبلانكوس.

ويعد هذا ” الديربي ” ، هو الأول للأرجنتيني دييغو سيميوني، على رأس الإدارة الفنية لأتليتكو مدريد، ورغم أنه انتهى بهزيمة فريقه (0-2)، تمكن ” التشولو ” بعدها من تغيير تاريخ المواجهات مع جاره المدريدي على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وتمكن ” سيميوني ” من تغيير المسار بعد أن ظل أتليتكو محرومًا من الفوز في القلعة البيضاء على مدار 14 عامًا في 24 مباراة متتالية، واستطاع الريال الحفاظ على سجل نظيف دون هزيمة واحدة على أرضه أمام الأتلتي في الليغا، بواقع سبعة انتصارات وأربعة تعادلات، وذلك حتى سقط في أول محاولة أمام الريال تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، ليغير المسار، وذلك في 28 سبتمبر 2013، حين كان الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الريال الذي دفع لأول مرة بلاعبه الجديد وقتها، الويلزي غاريث بيل.

وحتى الآن لم تنتهي هذه الحقبة بعد بين الريال وأتليتكو مدريد، ولذلك، يكثف مدرب الريال الحالي جولين لوبيتيغي مساعيه لتغيير المسار، غدًا السبت، حيث سيستضيف النادي الملكي جاره المدريدي، وذلك ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني.