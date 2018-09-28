تكليف طاقم مصري لتحكيم المباراة بين النصر والجزيرة الإماراتي

نواف السالم(صدى):

قام الاتحاد العربي لكرة القدم بتكليف طاقم حكام دوليًا من مصر؛ وذلك لإدارة مواجهة النصر والجزيرة الإماراتي.

وعن طاقم الحكام، فيتكون من حكم الساحة جهاد جريشة، والمساعدين تحسين أبوالسادات، وأحمد حسام، والحكم الرابع أمين عمر، ويراقب المباراة سامي فتح الرحمن من السودان، وخليفة الدوسري من البحرين مراقبًا للحكام.

وستعقد مواجهة النصر والجزيرة الإماراتي في ” إياب ” دور الـ 32 من كأس زايد للأندية الأبطال، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.