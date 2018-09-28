على مستوى الشرق الأوسط.. السعودية الأولى عسكريًا

نايف السالم(صدى):

احتلت القوى العسكرية السعودية المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط، والثانية عربيًا، والـ 26 عالميًا؛ وذلك في التصنيفات العسكرية لعام 2018.

ووفقًا لما كشفه موقع ” جوبال فاير باور ” وهو موقع عالمي متخصّص في تصنيفات القوى العسكرية، فإن التصنيف العسكري القطري تدهور من المركز 91 عالميًا في عام 2017 لـ المركز 100 خلال العام الجاري.

حيث احتلت قطر الترتيب الأخير في الخليج عسكريًا، والترتيب قبل الأخير في الشرق الاوسط؛ حيث تتقدم على لبنان بـ 6 مراتب فقط.

أما عن ترتيب باقي الدول، جاءت مصر في المرتبة 12 عالميًا والأولى عربيًا، والامارات في المرتبة 65، وسلطنة عُمان79 والكويت 88، والبحرين 97.

وأكد الموقع على أنه يراعي في تصنيفاته معايير صارمة، وتعتمد على عدد كبير من العوامل لتحديد ترتيب الدول في التصنيف العسكري منها ” قوة الأسلحة وتنوعها والعوامل الجغرافية والصناعات والقوى العاملة والاستقرار المالي ” .