بالصور.. مداهمة مصنع للخمور وضبط 3 رجال وامرأة بـ ” تربة “

علي القحطاني(صدى):

داهمت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة ” تربة ” وكرًا يستخدمه أفارقة في تصنيع الخمر، ومزاولة أعمال السمسرة بالعاملات الهاربات والمخالفات لنظام الإقامة والعمل.

وبالتطرق للتفاصيل، ضبطت دوريات مجاهدي ” تربة ” 3 رجال وامرأة بإحدى المزارع شبه المهجورة شمال شرق تربة ” المدرة ” ، وبحوزتهم عبوات بلاستيكية وأنبوبة غاز استخدموها لتصنيع الخمر.

يُذكر أنه تم تحويل المقبوض عليهم وما بحوزتهم إلى الجهات المختصة؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية.