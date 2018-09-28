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  • نشر : منذ 51 دقيقة
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  • حوادث

بالصور.. مداهمة مصنع للخمور وضبط 3 رجال وامرأة بـ ” تربة “

بالصور.. مداهمة مصنع للخمور وضبط 3 رجال وامرأة بـ ” تربة “
علي القحطاني(صدى):

داهمت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة ” تربة ” وكرًا يستخدمه أفارقة في تصنيع الخمر، ومزاولة أعمال السمسرة بالعاملات الهاربات والمخالفات لنظام الإقامة والعمل.

وبالتطرق للتفاصيل، ضبطت دوريات مجاهدي ” تربة ” 3 رجال وامرأة بإحدى المزارع شبه المهجورة شمال شرق تربة ” المدرة ” ، وبحوزتهم عبوات بلاستيكية وأنبوبة غاز استخدموها لتصنيع الخمر.

يُذكر أنه تم تحويل المقبوض عليهم وما بحوزتهم إلى الجهات المختصة؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية.


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