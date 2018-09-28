سيتروين C3 JCC+ Limited Edition.. سيارة فرنسية تنتقل للمستوى التالي من الأناقة

باريس(صدى):

ما يحدث عند تعاون شركة السيارات الفرنسية سيتروين والمصم الفرنسي جين تشارلز دي كاستيلباك هو الحصول على سيارة أنيقة بكل تأكيد تساير خطوط الموضة ، والسيارة التالية التي نتجت عن هذا التعاون تعتمد على موديلات C3 المدمجة الهاتشباك وتأتي أكثر اثارة من عائلة DS الفاخرة. ومن أهم الملاحظات بخصوص السيارة أنها ستأتي بألوان الأحمر والأزرق والأصفر والتي يستخدمها المصمم الشهير في أغلب أعماله.

وبالتعاون مع باقة Perla Nera Black الخارجية لجسم السيارة ونظام Airbump المعروف من سيتروين وعجلات سوداء كروس بلاك ألومنيوم 17 بوصة ، فالسيارة المحدودة الانتاج الخاصة تجذب بكل تأكيد الانتباه بشدة. كما توجد ديكورات خاصة على سقف السيارة وشعارات JCC+ ولمسات صفراء داخل العجلات وأغطية مرايا صفراء كما توجد تغييرات عديدة في الداخل تشمل لمسات ملونة عديدة في السيارة السوبر ميني الفرنسية.

وتشمل التعديلات في المقصورة تطعيمات حمراء وصفراء وزرقاء ولمسات جلدية في عجلة القيادة وذراع نقل الحركة والمقاعد وتشمل السيارة التي تبدأ من مواصفات Shine الكثير من التجهيزات القياسية التي تشمل نظام 3D Connect Nav, Connected CAM نظام رصد البقع العمياء وكاميرا خلفية. وتأتي السيارة المحدود بمحرك PureTech 110 S&S وناقل حركة EAT6 .

ومن المقرر تصنيع 99 نسخة من هذه السيارة المفتوح باب الحجز عليها حيث تعرض السيارة للبيع عبر الانترنت وستبدأ مبيعاتها في نوفمبر مع بدء التسليم للسيارة في نهاية العام.