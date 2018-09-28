الحبوب الكاملة في نظامك الغذائي تحميك من ” السكري “

أميرة خالد(صدى):

توصلت نتائج إحدى الدراسات الحديثة، التي أعدها علماء بجامعة تشالمرز للتكنولوجيا في غوتنبرغ بالسويد، إلى أن الأشخاص الذين يستبدلون الحبوب المكررة بالحبوب الكاملة في نظامهم الغذائي، يعدون أقل عرضة للإصابة بمرض السكري ” من النوع الثاني ” .

والحبوب الكاملة هي الحبوب غير المكررة، والتي يتم الاحتفاظ بقشرتها، لذا، تكون غنية بالأملاح المعدنية والألياف التي تحافظ على صحة الإنسان، وذلك من خلال حفاظها على مستوى السكر في الدم.

وانتهت الدراسة التي أُجريت على مدار 15 عامًا، إلى أن الحبوب الكاملة تقلل من أعراض مرض السكري، وتقي من الإصابة به في الكثير من الحالات، حيث تحتوي هذه الحبوب وخاصة القمح، على أنواع مختلفة من الألياف الغذائية والمواد النشطة بيولوجيًا، والتي ثبت بأنها تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

كما تشمل المأكولات التي تحتوي على الحبوب الكاملة خبز القمح، والمكرونة والبسكويت، والأرز البني، ودقيق الشوفان والبوشار، والحنطة السوداء.