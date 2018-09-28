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” الخضيري ” : الخمر يتسبب بأمراض وراثية خطيرة لأبناء المتعاطي

” الخضيري ” : الخمر يتسبب بأمراض وراثية خطيرة لأبناء المتعاطي
عادل الحربي(صدى):

كشف الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، عن أضرار شرب الخمر، وتسببه في إصابة أبناء المتعاطي بأمراض وراثية خطيرة.

وقال ” الخضيري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” شرب الخمر يسبب سرطان الكبد والتليّف والتشّمع ويدمر الكبد وأمراض الكلى والتشمع، كما يزيد من تفاقم التهاب الكبد الفيروسي وسرعة الوفاة به ويسبب شيخوخة للكبد ” .

وأضاف: ” ويسبب الخمر لابناء المتعاطي أمراض وراثية بالكبد كمرض تراكم حديد عالي، وإستعداد لتليف كبد وراثي ” ، وذلك في دراسة نشرتها مجلة علمية بريطانية.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 848 ] نشر منذ 2 ساعتين

الحمد الله عل نعمة الاسلام
الله ما حرم شيء من عبث

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