” الخضيري ” : الخمر يتسبب بأمراض وراثية خطيرة لأبناء المتعاطي
كشف الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، عن أضرار شرب الخمر، وتسببه في إصابة أبناء المتعاطي بأمراض وراثية خطيرة.
وقال ” الخضيري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” شرب الخمر يسبب سرطان الكبد والتليّف والتشّمع ويدمر الكبد وأمراض الكلى والتشمع، كما يزيد من تفاقم التهاب الكبد الفيروسي وسرعة الوفاة به ويسبب شيخوخة للكبد ” .
وأضاف: ” ويسبب الخمر لابناء المتعاطي أمراض وراثية بالكبد كمرض تراكم حديد عالي، وإستعداد لتليف كبد وراثي ” ، وذلك في دراسة نشرتها مجلة علمية بريطانية.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 848 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد الله عل نعمة الاسلام
الله ما حرم شيء من عبث