” الخضيري ” : الخمر يتسبب بأمراض وراثية خطيرة لأبناء المتعاطي

عادل الحربي(صدى):

كشف الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، عن أضرار شرب الخمر، وتسببه في إصابة أبناء المتعاطي بأمراض وراثية خطيرة.

وقال ” الخضيري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” شرب الخمر يسبب سرطان الكبد والتليّف والتشّمع ويدمر الكبد وأمراض الكلى والتشمع، كما يزيد من تفاقم التهاب الكبد الفيروسي وسرعة الوفاة به ويسبب شيخوخة للكبد ” .

وأضاف: ” ويسبب الخمر لابناء المتعاطي أمراض وراثية بالكبد كمرض تراكم حديد عالي، وإستعداد لتليف كبد وراثي ” ، وذلك في دراسة نشرتها مجلة علمية بريطانية.