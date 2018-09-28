رفض منح رابطة ” فارس الدهناء ” علب دخان بمفعول أكبر

ماجد محمد(صدى):

أعلن مصنع الدخان الملون في الدمام عن رفضه منح رابطة ” فارس الدهناء ” ، علب دخان بمفعول أكبر لاستخدامها في المباراة التي جمعت الاتفاق بنظيره أُحد، والتي انتهت بالتعادل من دون أهداف.

حيث اشترط مصنع الدخان الملون في الدمام، أخذ تصريح من الجهات المعنية، لمنح رابطة فارس الدهناء، حصة بمفعول أكبر لاستخدامها في المباريات المقبلة للاتفاق.

ولم يستحضر جماهير ” الاتفاق ” سوى 5 علب من الدخان ذي اللونين الأخضر والأحمر في لقاء أُحد، بجانب 130 علمًا كبيرًا و100 علم متوسط الحجم.

يُذكر أن الجماهير الاتفاقية من فئة العائلات شاركت بدعم اللاعبين؛ وذلك من خلال رفعهم عبارة ” GO ETTIFAQ ” .