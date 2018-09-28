تحت قبة الشورى.. فتح ملف المعلمين المعينين على البند 105

علي القحطاني(صدى):

تقدم عضوا المجلس إقبال درندري وأسماء الزهراني، بتوصية فيما يتعلق بفتح ملف المعلمين والمعلمات المعينين على البند 105 تحت قبة الشورى في جلسة مقبلة.

حيث مرت أكثر من سنتين دون تنفيذ الوزارة قرار المجلس الشورى الخاص باحتساب خدمة الذين عملوا على هذا البند ممن ثبتوا على وظائف رسمية لأغراض التقاعد؛ وتصحيح أوضاع الذين عينوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية أو ثبتوا عليها بعد تعيينهم على بند الساعات.

وعن مبررات التوصية، جاء فيها التأكيد على أن قرار الشورى السابق لم يتضمن الأثر الرجعي وهو حق لهذه الفئة المتضررة، كما أن هناك عددًا كبيرًا من المعلمين والمعلمات يتجاوز 117 ألف ممن عينوا على بند 105، يشكلون 22 % ومعظمهم من المعلمات، وقع عليهم الظلم؛ بسبب عدم احتساب خدمتهم السابقة.