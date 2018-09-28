الكويت تعلن: الأمير محمد بن سلمان يصل غدا إلى البلاد

خالد الظفيري(صدى):

يصل إلى الكويت غدا السبت، سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في زيارة رسمية إلى الكويت.

ومن المقرر أن يجري سموه خلال الزيارة مباحثات رسمية مع صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

في السياق ذاته، تزينت الشوارع والميادين الرئيسية، وصالة التشريفات بمطار الكويت الدولي، بالأعلام الكويتية والسعودية، استعدادا لزيارة الأمير محمد بن سلمان، إلى الكويت، والتي تحظى باهتمام شديد على المستوى الرسمي.