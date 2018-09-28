” التعليم ” : 55% من المبتعثين السعوديين في أمريكا.. وكندا تخرج من القائمة

حمود العنزي(صدى):

أعلنت وكالة البعثات بوزارة التعليم، في إحصاء حديث لها، عن تصدر الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى لأعداد الطلاب السعوديين المبتعثين في الخارج، وذلك بنسبة 55% من المبتعثين، في حين خرجت كندا من الإحصاء.

وقالت وكالة البعثات، أن إجمالي عدد الطلاب المبتعثين للخارج 95747 طالبًا وطالبة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تصدرت المرتبة الأولى بـ53127 مبتعثًا، يشكلون أكثر من 55% من الطلبة السعوديين المبتعثين للخارج، فيما احتلت بريطانيا المرتبة الثانية بـ13995 طالبًا وطالبة، ثم أستراليا بـ5864 طالبًا وطالبة.

وكشفت الوكالة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن الضوابط العامة الخاصة بتمكين طلاب ملحقية كندا للانتقال واستكمال دراستهم، والتي تتمثل في الموافقة على دراسة طلاب المرحلة التاسعة إلى الثانية عشرة في الجامعات الموصى بها في الدرجة والتخصص، وذلك على أن يتم استثناؤهم من شرط التكدس والجامعات المميزة.

وأوضحت وكالة البعثات بوزارة التعليم، أن الضوابط والأنظمة المعمول بها حاليًا تطبق على الطلاب الذين هم في المرحلة الثانية عشرة، ممن صدرت لهم قرارات ابتعاث ولم يتم فتح ملف لهم في الملحقية، أو ممن لم يباشروا الدراسة بعد، وكذلك الطلاب الذين هم في المرحلة الثالثة عشرة، وتوجيههم إلى دول الابتعاث الأخرى.