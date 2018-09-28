  • الجمعة 28

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. قناة العراقية توقف مذيع عن العمل بسبب تغريدة عن تارة الفارس

قناة العراقية توقف مذيع عن العمل بسبب تغريدة عن تارة الفارس

قناة العراقية توقف مذيع عن العمل بسبب تغريدة عن تارة الفارس
بغداد(صدى):

أوقفت قناة العراقية الرسمية الإخبارية، مقدم برنامج عن العمل؛ لنشره تغريدة على حسابه الخاص على ” تويتر ” عن مقتل المودل العراقية تارة فارس.

وجاء قرار إدارة شبكة الإعلام العراقي؛ لتهجم المقدم غير المبرر على تارة الفارس التي اُغتيلت أمس الخميس على يد مجهول، وإساءته لمشاعر ذويها وأصدقائها، وهو ما جاء بالسوء على الشبكة الإخبارية.

وكتب الإعلامي العراقي على حسابه الخاص على ” تويتر ” تعليقًا عل مقتل تارة الفارس ” كافي عاد، عاهرة وانكتلت “، وهو ما قابله المغردين بالانتقادات والهجوم عليه.

وكانت حادثة مقتل المودل العراقية تارة فارس، أثارت غضبًا عراقيًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنها عملية الاغتيال الرابعة لسيدة من قبل مجهولين.


6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 54894 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 2667 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذي حركات ايران سوها في ايران في بداية الانقلاب علي الشاه ليسيطرو علي خوف النساء والتحكم بالرجال

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *