قناة العراقية توقف مذيع عن العمل بسبب تغريدة عن تارة الفارس
أوقفت قناة العراقية الرسمية الإخبارية، مقدم برنامج عن العمل؛ لنشره تغريدة على حسابه الخاص على ” تويتر ” عن مقتل المودل العراقية تارة فارس.
وجاء قرار إدارة شبكة الإعلام العراقي؛ لتهجم المقدم غير المبرر على تارة الفارس التي اُغتيلت أمس الخميس على يد مجهول، وإساءته لمشاعر ذويها وأصدقائها، وهو ما جاء بالسوء على الشبكة الإخبارية.
وكتب الإعلامي العراقي على حسابه الخاص على ” تويتر ” تعليقًا عل مقتل تارة الفارس ” كافي عاد، عاهرة وانكتلت “، وهو ما قابله المغردين بالانتقادات والهجوم عليه.
وكانت حادثة مقتل المودل العراقية تارة فارس، أثارت غضبًا عراقيًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنها عملية الاغتيال الرابعة لسيدة من قبل مجهولين.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54894 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
محمد[ عدد التعليقات: 2667 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذي حركات ايران سوها في ايران في بداية الانقلاب علي الشاه ليسيطرو علي خوف النساء والتحكم بالرجال
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11362 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله يرحمها .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34723 ] نشر منذ 59 دقيقة
حرام عليك قال عاهره
هذي سيدة الكل😘😘😘
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32038 ] نشر منذ 35 دقيقة
الله المستعان
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32038 ] نشر منذ 29 دقيقة
كل واحد سيد نفسه