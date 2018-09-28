يوفنتوس يسعى للثأر من نابولي في الدوري الإيطالي

طلال الغامدي(صدى):

يسعى فريق يوفنتوس للاحتفاظ بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفوزه على ضيفه نابولي غدًا السبت في الجولة السابعة من البطولة.

ويركز يوفنتوس جهوده للثأر من هزيمته أمام نابولي في المباراة التي جمعتهما في أبريل الماضي بنتيجة 1-0، حيث يحصد يوفنتوس 18 نقطة بالدوري حتى الآن، محققاً الفوز بمبارياته الـ6 السابقة، ويتصدر جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط أمام نابولي.

وقدم الفريقان أداء جيد في الجولة الماضية، والتي شهدت فوز يوفنتوس على بولونيا 2-0، ونابولي على بارما 3-0.