الكشف عن تكلفة تصنيع هاتف أبل الجديد آيفون ” XS Max “

عادل الحربي(صدى):

كشفت شركة ” TechInsights ” عن تكلفة تصنيع هاتف أبل الجديد آيفون ” XS Max ” ، والتي تبين أنها 443 دولارًا، للإصدار بسعة 256 جيجابايت للذاكرة الداخلية.

وعن المكون الأغلى تكلفة في الهاتف هي ” شاشته ” والتي بلغت تكلفتها 80.50 دولار، ويليها كل من معالج أبل الجديد ” ” A12 Bionic، وشرائح المودم وتكلفتهما 72 دولارًا.

وفي المرتبة الثالية ذاكرة التخزين بسعر 64 دولارًا، والهيكل الخارجي إلى جانب أجزاء الهاتف الميكانيكية بتكلفة 55 دولارًا، أما الكاميرا فكانت تكلفتها 44 دولارًا.

من الجدير بالذكر أن تكلفة تصنيع آيفون ” ” XS Max مقارنة بـ ” آيفون x ” ؛ وذلك يرجع إلى الحجم الكبير للهاتف من حيث شاشته الـ6.5 بوصة، وذلك فرض على أبل أن ترفع من حجم بقية أجزاء الهاتف الداخلية، وبالتالي ارتفعت تكلفة التصنيع.