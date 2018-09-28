9 نصائح لقيادة السيارة بأمان أثناء الرحلات في المناطق الصحراوية

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

مع اقتراب فصل الخريف وتحسن حرارة الجو يعشق السائقين الخروج إلى المناطق الجبلية مع الأصدقاء والأسرة من أجل التنزه، ونظراً لصعوبة الطبيعة الصحراوية فإنه يجب اتخاذ احتياطات مناسبة من أجل سلامة السائق والركاب، لذا نقدم لكم اليوم عدد من النصائح تساعد في التغلب على صعوبة التحرك في الصحراء.

1- يجب تحضير جميع مستلزمات الرحلة، مع الأخذ في الاعتبار زيادة المؤن من الطعام والماء والملابس والمعدات إضافة إلى متطلّبات الإسعافات الأوّلية وجهاز اتصال مشحون بشكل كامل.

2- يجب قبل الخروج للرحلة استطلاع حالة الطقس والظروف المناخية للمنطقة قبل التحرك، والتأكد من ملائمة الظروف الجوية للرحلة.

3- أثناء القيادة في المناطق الجبلية يواجه السائقين بعض الصخور والحجارة حادّة الأطراف، وهو ما يستلزم من خفض مستوى ضغط الهواء في الإطارات قليلاً حتى معدّل 20 – 25، حتى لا تنثقب الإطارات بسهولة وتوفير مستويات جر أفضل.

4- يجب التأكد من أخذ كمية وقود إضافية في عبوات، لأن السير على الطرقات الغير ممهدة والصحراوية يستهلك كمّيات أكثر من الوقود.

5- من الهام قبل الخروج للرحلة، تخطيط المسار والدرب الذي ستسير عليه، لأجل تفادي أي عوائق غير متوقعة، وفي حال مواجهة السائق لطريق غير متأكد من طبيعته، يجب الخروج من السيارة وتفحّص الأرض سيراً على الأقدام.

6- نظراً لصعوبة السير في الطرق الصحراوية وصعوبة إيجاد اتجاهات السير، يجب على السائق أخذ جميع الاحتياطات التي تحدد الاتجاهات، مثل الكتيّبات الخاصّة بالمسار، والخرائط، ونظام تحديد المواقع والبوصلة.

7- أثناء القيادة يجب استخدام درجات التعشيق المنخفضة، حتى يمنح السيارة مستويات قوّة وعزم أعلى عند السير بسرعات منخفضة، كما أنه من شأن استخدام درجات التعشيق المنخفضة أن يتيح تحكماً أكثر بفضل الكبح المعتمد على قوة المحرك.

8- عند إيقاف السيارة، يجب على السائقين دوماً التوقّف باتجاه الحركة الطبيعية للسيارة، لأن الجاذبية تساعد السيارة على التحرّك مجدداً.

9- حال مواجهة كثبان رملية أثناء القيادة يجب الإقتراب منها من ناحية هبوب الرياح إذ أن الرمل سيكون أنعم، ولعبور الكثبان تقدم بمقدمة السيارة واترك الزخم يدفع السيارة فوق القمة.