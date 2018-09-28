حقيقة انتقال ” بوغبا ” إلى برشلونة

نواف السالم(صدى):

كشف المتحدث الرسمي لنادي برشلونة جوسيب فيفاس، حقيقة ضم النادي الكتالوني للاعب الفرنسي بول بوغبا.

وأوضح ” فيفاس ” خلال مؤتمر صحفي، أن موضوع ضم ” بول بوغبا ” غير مطروح للمناقشة، وذلك احترامًا وتقديرًا لعلاقة النادي الكتالوني مع مانشستر يونايتد.

وقال ” بوغبا ؟ لن نتحدث عن أي شخص آخر لا ينتمي لمنظومة نادي برشلونة، تقديرًا واحترامًا لعلاقتنا مع مانشستر يونايتد، وهذا الموضوع غير مطروح للمناقشة في هذا المؤتمر ” .

وكانت صحف بريطانية أكدت أن بوغبا طلب الرحيل إلى صفوف برشلونة حتى في حال استمرار المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في تدريب الفريق الإنجليزي.