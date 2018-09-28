بالفيديو.. روبوت دقيق لإيصال الأدوية داخل الجسم

أميرة خالد(صدى):

توصل مجموعة من العلماء إلى ابتكار روبوت دقيقًا؛ يعمل على إيصال الأدوية إلى داخل جسم الإنسان ويتكيف مع البيئات الصعبة والتحرك بكفاءة خلال الجسم.

وأوضح العلماء من جامعة ” هونغ كونغ ” ، أن الروبوت الجديد يشبه اليرقة، ويتحرك بكفاءة على الأسطح المغمورة في سوائل الجسم مثل الدم أو المخاط، كما أنه يمتلك مئات الأرجل التي يبلغ طولها أقل من مليمتر واحد والتي تبدو وكأنها شعيرات صغيرة.

وأشار المسؤول الأول عن الدراسة شين ياجينغ، إلى إن أرجل الروبوت المدببة تقلل إلى حد كبير من منطقة التلامس والاحتكاك بالأسطح الرطبة والجافة، كما أنه قادر على حمل حمولة أثقل من وزنه بـ 100 مرة.

كما أضاف أنه من المرجح أن يتم إدخال الروبوت في أجسام المرضى عن طريق البلع أو من خلال تجويف في الجلد، حيث طور العلماء هذه التقنية لتتمكن من تحديد أجزاء معينة في الجسم، والتي يصعب الوصول إليها من دون جراحة، لإيصال الدواء إليها.

ويبلغ سمك جسم الروبوت المكون من السيليكون، حوالي 0.15 ملم، كما يبلغ طول كل ساق مخروطية 0.65 ملم، ويصل الفراغ بين الأرجل إلى 0.6 ملم.