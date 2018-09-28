مي العيدان تنشر آخر محادثة لها مع تارة فارس قبل مقتلها
نشرت الإعلامية والممثلة الكويتية مي العيدان آخر محادثة لها مع وصيفة ملكة جمال العراق السابقة تارة فارس، والتي لقيت مصرعها أمس الخميس.
حيث قامت ” العيدان ” بنشر جزء من المحادثة التي أجرتها مع ” تارة ” على ” انستجرام ” قائلة: ” كانت تشتكيلي إنها قاعدة تتعرض لقطع رزق من أشخاص قاعدين يحاربونها ويبون ياخذون منها إعلاناتها، ووصلت لسحر ” .
وأضافت ” العيدان ” : ” وكنت قدمت لها دعوة لبرنامجي بشهر 11 وافرحت إنها تجي الكويت، الله يرحمها ويصبر أهلها بنت راحت بعمر الورد ” .
وكانت تارة فارس قد تعرضت لطلقات نارية بالعاصمة العراقية بـ ” بغداد ” ، حيث نقلت جثتها إلى مستشفى الشيخ زايد في ظروف غامضة مشابهة لوفاة خبيرة التجميل رشا الحسن، وكذلك مشابهة لمقتل خبيرة التجميل رفيف الياسري التي قُتلت في الشهر نفسه.
و ” تارة ” من مواليد عام 1995، فازت بلقبي ملكة جمال بغداد ووصيفة ملكة جمال العراق، واكتسبت شهرة على مواقع التواصل، كما أصبحت وجهًا دعائيًا للعديد من العلامات التجارية.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10349 ] نشر منذ 52 دقيقة
غريبه ماقد تهاوشتي معها☺😁
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54893 ] نشر منذ 39 دقيقة
خيطي بيطي خربط بربط خاق باق ,,
,, قصدي اقول هاالخبر مثل قلته ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32034 ] نشر منذ 10 دقائق
استغفر الله العظيم