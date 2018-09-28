مي العيدان تنشر آخر محادثة لها مع تارة فارس قبل مقتلها

خالد الظفيري(صدى):

نشرت الإعلامية والممثلة الكويتية مي العيدان آخر محادثة لها مع وصيفة ملكة جمال العراق السابقة تارة فارس، والتي لقيت مصرعها أمس الخميس.

حيث قامت ” العيدان ” بنشر جزء من المحادثة التي أجرتها مع ” تارة ” على ” انستجرام ” قائلة: ” كانت تشتكيلي إنها قاعدة تتعرض لقطع رزق من أشخاص قاعدين يحاربونها ويبون ياخذون منها إعلاناتها، ووصلت لسحر ” .

وأضافت ” العيدان ” : ” وكنت قدمت لها دعوة لبرنامجي بشهر 11 وافرحت إنها تجي الكويت، الله يرحمها ويصبر أهلها بنت راحت بعمر الورد ” .

وكانت تارة فارس قد تعرضت لطلقات نارية بالعاصمة العراقية بـ ” بغداد ” ، حيث نقلت جثتها إلى مستشفى الشيخ زايد في ظروف غامضة مشابهة لوفاة خبيرة التجميل رشا الحسن، وكذلك مشابهة لمقتل خبيرة التجميل رفيف الياسري التي قُتلت في الشهر نفسه.

و ” تارة ” من مواليد عام 1995، فازت بلقبي ملكة جمال بغداد ووصيفة ملكة جمال العراق، واكتسبت شهرة على مواقع التواصل، كما أصبحت وجهًا دعائيًا للعديد من العلامات التجارية.