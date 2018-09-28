مهلة 5 سنوات للمؤسسات لتصحيح الأوضاع البيئية

نايف السالم(صدى):

منحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مهلة خمس سنوات إلى كافة المؤسسات؛ لتصحيح أوضاعها بما يتناسب مع النظام العام للبيئة.

وأوضح الرئيس العام للهيئة خليل الثقفي، أن الهيئة تعمل على تصحيح أوضاع هذه المكاتب الاستشارية الخاصة بدراسات البيئة بما تنسجم وتطلعات الهيئة لبيئة أفضل.

وأكد أن الهيئة كانت تعاني في وقت ما من نقص عدد المفتشين، حيث بلغ عددهم 67 مفتشًا لسنوات طويلة، بينما عددهم في بعض الدول المجاورة الأصغر من ناحية المساحة وعدد السكان يزيد على 1330 مفتشًا.

وأضاف ” الثقفي ” إلى موافقة المقام السامي على زيادة العدد بــ200 مراقب ومراقبة، إضافة إلى ابتعاث 100 عنصر لدورة تدريبية مدتها سنة لتأهيلهم على عمليات التفتيش المتخصص.

كما أشار إلى أن المكاتب الاستشارية الخاصة بدراسات البيئة كانت لا تتماشى مع الحركة التصحيحية التي قامت بها الهيئة، لذلك تم إغلاق أو عدم تجديد 32 مكتبًا بنسبة 50% من هذه المكاتب المرخصة، والبالغ عددها 73 مكتبًا في مختلف مناطق المملكة.