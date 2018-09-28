مركز صحي ظهرة نمار يحتفل باليوم الوطني 88

سعيد العجل(صدى):

احتفل مركز صحي ظهرة نمار باليوم الوطني 88 الخميس الماضي واشتمل الاحتفال على اكتساء المركز بالونيين الاخصروالأبيض وعدد من الشعارات والاعلام الوطنية وحضر الاحتفال موظفات القسم النسائي ورئيسة القسم الاستاذة عنود المطيري

التي القت كلمة بهذه المناسبة كما شرف الحفل العديد من المراجعين الذين ابدوا سعادتهم وسرورهم بهذا الاحتفال الوطني سألين الله أن يديم اللحمة والمحبة بين الشعب والقيادة