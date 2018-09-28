حفل جمعية كيان للأيتام باليوم الوطني 88 بحضور أبناء كيان والأمهات البديلات

رشاد اسكندراني(صدى):

احتفاء بالذكرى الثامنة والثمانون لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية احتفلت الجمعية الخيرية النسائية للأيتام ” كيان ” بحضور رئيس مجلس الإدارة الأستاذة سمها سعيد الغامدي ومديرة الجمعية الأستاذة نورة الغنيم وعضوات مجلس الإدارة وموظفات الجمعية وعدد من سيدات المجتمع والأمهات البديلات والأطفال الأيتام، مساء أمس الأربعاء في مقر الجمعية بحي الفلاح التي توشحت بالأخضر والأبيض تعبيرا عن الفرحة والولاء للوطن ولولاة الأمر في هذا البلد المعطاء.

حيث بدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم رحبت الأستاذة سمها الغامدي بالجميع وشكرتهم على الحضور للمشاركة بحفل اليوم الوطني 88 وأشارت أن هذه الذكرى العظيمة نفخر بها ونعتز فهي ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية على يد المغفور له الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه حيث وحد المملكة ثم تسلم أولاده البررة من بعده زمام الحكم وأضحت المملكة العربية السعودية تضاهي بلدان العالم علما وحضارة ونماء وخاصة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-. وأكدت على حب الوطن والدفاع عنه والحرص عليه لافتة الى ضرورة مشاركة أبناء جمعية “كيان” هذا الاحتفال الوطني لتنمية شعورهم الوطني بانتمائهم لهذه الأرض الغالية. وأشارت الى أن الجمعية تحتفل سنوياً بهذه المناسبة حيث يتم تجسيدها في برامج ثقافية واحتفالية تعيد ذكرى هذا اليوم المجيد، مؤكدة أن أبواب الجمعية مفتوحة لأبنائها ابتهاجاً بهذه الذكرى الوطنية الغالية.

وبعد ذلك بدأت الفقرة الترحيبية من قبل أبناء ” كيان ” حيث قدموا أيضا لوحة وطنية تتكلم عن توحيد المملكة نالت إعجاب الحاضرات. وتوالت الفقرات والأناشيد الوطنية والاستعراضات من قبل الأطفال حيث عبر الجميع عن محبتهم لهذا الوطن الغالي.

وتنوعت برامج اليوم الوطني في جمعية كيان حيث اشتمل الحفل على عدد من الأركان مثل : الركن الفني الذي أتاح الفرصة للأطفال بالتعبير عن حب الوطن من خلال رسوماتهم وبإشراف فنانة تشكيلية وورشة التطريز الآلي التي تهدف إلى تعريف الحضور على هذه الحرفة الجميلة حيث قام عدد كبير من الحاضرات والفتيات بتطريز شعار اليوم الوطني ليبقى لديها ذكرى جميلة ، كذلك ركن التصوير الفوري ، وركن الرسم على الوجه ، وركن نقش الحناء إضافة إلى المسابقات الثقافية التي تتحدث عن مناطق المملكة و تستهدف عضوات وزهرات ” كيان ” المتطوعات بالجمعية ليتعرفن على ثقافات المملكة . كما تضمن البرنامج جلسة قدمها الدكتورة خديجة الصغير إحدى عضوات الجمعية واستهدفت الأمهات البديلات اللاتي يرعين الأطفال الأيتام، لتعريفهن بكيفية تربية الأبناء على حب الوطن والمواطنة الحقة وتنمية حب الوطن لديهم وطرق التعبير عن ذلك.

واختتم الحفل بعرضة شعبية أقيمت خارج سور الجمعية بهذه المناسبة الوطنية لإتاحة الفرصة لأهل الحي المشاركة والاحتفال باليوم الوطني مع الجمعية وأبنائها ثم تفضل الجميع الى تناول العشاء.

هذا وقد شكرت الحاضرات جمعية ” كيان ” على كل ما تقدمه للأيتام من عناية ومشاركة في الأنشطة والدعم الدائم لهم بالتدريب والتعليم والأنشطة المتعددة.

وقالت الأستاذة سمها الغامدي ” إن الجمعية تقوم بدور كبير جدا في مجال الأيتام من ذوي الظروف الخاصة، والذين تعدهم لبنة أساسية في بناء المجتمع، مؤكدة أن اليوم الوطني يمثل بالنسبة لنا، تاريخ وماض عريق، وحاضر نعيشه بكل فرح ومستقبل متطلعين لنكون فيه من أفضل الدول، كما نسعى في الجمعية إلى أن يكون الأبناء في انتمائهم وعطائهم لوطنهم فاعلين، قادرين، يسعون نحو ما تطمح له القيادة، وخاصة في تحقيق رؤية المملكة 2030 .وبينت أن، مؤكدة أن الاحتفال باليوم الوطني يغرس في الأطفال حب الوطن منذ الصغر ويرسخ الانتماء والوطنية لديهم، حيث تحرص الجمعية على تعليم الأطفال التعبير عن حب الوطن بالأفعال، وان الوطن يعني الحب والعطاء. ”

وبدورها قالت الأستاذة نورة الغنيم مديرة الجمعية ” سعدنا اليوم كثيرا بوجود أبناء جمعية ” كيان ” وأمهاتهم البديلات للمشاركة بحفل اليوم الوطني الغالي على قلوبنا جميعا، كما سعدت بحضور الضيفات الكريمات من إعلاميات وسيدات أعمال وشاعرات وإنني أشكر كل من حضر وساهم وشارك في الإعداد والتنظيم والمشاركة والدعم من داخل الجمعية وخارجها وهذا يوضح معنى المشاركة المجتمعية الرائعة التي يتمثل فيها حب الوطن. والحمد لله فقد استمتع الجميع بهذا الحفل الوطني الرائع والمنظم والمتمثل بحب الوطن والولاء له والمتوشح باللون الأخضر لون الولاء والحب للوطن ولولاة الأمر من عهد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه موحد المملكة وباني نهضتها الى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه. وكل عام والوطن الغالي بألف خير.