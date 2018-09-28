ابتكار ” رغوة ” تغلق الجروح الناتجة عن الأعيرة النارية

واشنطن(صدى):

توصل عدد من علماء الطب بجامعة بنسلفانيا الأمريكية، إلى ابتكار رغوة خاصة تغلق الجروح التي تنتج عن الأعيرة النارية، حيث تستطيع إنقاذ حياة المصاب عند استخدامها خلال 15 دقيقة فقط من إصابته.

وحازت تلك الرغوة على اهتمام الشرطة والعاملين في مجال الطب، نظرًا لقدرتها على وقف نزيف الدم وغلق الجرح لمنع تلوثه، حيث تقدم خدمة كبيرة لأطباء سيارات الإسعاف الذين يواجهون حالات كثيرة يوميًا، فيمكن استخدامها لوقف نزيف الدم حتى وصول الأطباء.

جدير بالذكر، أنه تم ابتكار هذه الرغوة واختبارها بكلية الطب بجامعة بنسلفانيا، بموجب عقد موقع مع وزارة الدفاع الأمريكية، مدته ثلاث سنوات، بتكلفة 1.4 مليون دولار، ويشمل إنتاج رغوة نشطة تغلق الجروح الناتجة عن الأعيرة النارية، لوقف نزيف الدم ومنع تلوثها.