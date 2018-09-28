إقامة دورة اختبار القدرات للثانوية بمركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة
استضاف مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ممثلاً بالقسم النسائي مكتب التعليم بمحافظة الجموم وذلك لاقامة دورة اختبار القدرات للمرحله الثانوية الدفعة الثامنة والتي بدأت يوم الثلاثاء 15 محرم ١٤٤٠هـ ولمدة 3 أيام متتالية .
وتهدف الدورة إلى تهيئة الطالبات لإختبار القدرات وتسهيل الصعوبات التي تواجههم.
وكان من أهم المحاور التي تضمنتها الدورة :-
*التعريف باختبار القدرات العامة ( قياس ).
*المهارات اللغوية في حل الجزء اللفظي لإختبار قياس .
*القوانين والقواعد الرياضية في حل الجزء الكمي لإختبار قياس.
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