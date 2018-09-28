إقامة دورة اختبار القدرات للثانوية بمركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة

نايف السالم(صدى):

استضاف مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ممثلاً بالقسم النسائي مكتب التعليم بمحافظة الجموم وذلك لاقامة دورة اختبار القدرات للمرحله الثانوية الدفعة الثامنة والتي بدأت يوم الثلاثاء 15 محرم ١٤٤٠هـ ولمدة 3 أيام متتالية .

وتهدف الدورة إلى تهيئة الطالبات لإختبار القدرات وتسهيل الصعوبات التي تواجههم.

وكان من أهم المحاور التي تضمنتها الدورة :-

*التعريف باختبار القدرات العامة ( قياس ).

*المهارات اللغوية في حل الجزء اللفظي لإختبار قياس .

*القوانين والقواعد الرياضية في حل الجزء الكمي لإختبار قياس.