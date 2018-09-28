الداخلية: 17% من جرائم الاعتداء على النفس مرتبطة بطللاب المدارس
صرح اللواء منصور التركي، المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، بأن ما يقارب 17% من جرائم الاعتداء على النفس والمال مرتبطة بطلاب المدارس.
حيث أبان ” التركي ” خلال مشاركته بورقة عمل باحتفالات تعليم جازان باليوم الوطني، أن العمل الأمني للجهات المختصة يلمس قصورًا تربويًا، لذا يجب اتباع المطالب للمسؤولية الوطنية:
– تفعيل الممارسة التربوية.
– تعزيز وتطوير مواهب الطلاب.
– حماية وصيانة فكر الأبناء.
– تعزيز القيم للأجيال.
– احتواء الأبناء.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54893 ] نشر منذ 1 ساعة
نعم هذا هو المطلوب من المدارس والبيوت ايضا ,,
,, الصراحه نشوف القصور من بعض الشباب في الأسواق والأماكن العامه ،،
,, فيجب على الجهات التربويه التوعيه للنشئ والشباب المراهقين ، والبداية من البيوت ,,
,, اسأل الله الهدايه للجميع ,, آمين ,,