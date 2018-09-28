الداخلية: 17% من جرائم الاعتداء على النفس مرتبطة بطللاب المدارس

نايف السالم(صدى):

صرح اللواء منصور التركي، المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، بأن ما يقارب 17% من جرائم الاعتداء على النفس والمال مرتبطة بطلاب المدارس.

حيث أبان ” التركي ” خلال مشاركته بورقة عمل باحتفالات تعليم جازان باليوم الوطني، أن العمل الأمني للجهات المختصة يلمس قصورًا تربويًا، لذا يجب اتباع المطالب للمسؤولية الوطنية:

– تفعيل الممارسة التربوية.

– تعزيز وتطوير مواهب الطلاب.

– حماية وصيانة فكر الأبناء.

– تعزيز القيم للأجيال.

– احتواء الأبناء.