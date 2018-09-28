غربلة اتحادية لرفع المستوى وأبرزها التخلي عن 4 محترفين

نواف السالم(صدى):

تستعد إدارة نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن، إلى إلغاء عقود من 4 إلى 5 محترفين أجانب، بعد ملاحظة عدم تقديمهم المستوى المطلوب منهم خلال دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء على قائمة المحترفين الذين يدرس الاتحاد التخلي عنهم، المدافع الاسترالي ماثيو جورمان، والمهاجم الصربي إليكساندر بيسيتش ولاعب الوسط البرازيلي فالديفيا.

وتدرس الإدارة تدعيم خط الظهر بمدافع قوس خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل عدم ظهور اللاعب منصور الحربي بالمستوى المطلوب.

كما تنوي التعاقد مع حارس مرمى أجنبي عقب مشاركة الحارس الأساسي عساف القرني في المباريات الماضية بأداء لم يرق للمستوى المأمول.

وتأمل إدارة العميد أن تحدث هذه الغربلة في الفريق بين اللاعبين الأجانب والسعوديين لإعداده بجدية وإجادة استعدادا لخوض غمار عدة بطولات مثل دوري الأبطال الآسيوي لكرة القدم وبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بالإضافة إلى بقية مباريات الفريق في دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأكدت الإدارة على اقتناعها التام بلاعبيها المحترفين الأجنبيين التشيلي فيلانويفا والمغربي كريم الأحمدي اللذين يشكلان قوة في مركزيهما في الفريق وأثبتا قدرتهما حتى على تسجيل الأهداف في المباريات السابقة.