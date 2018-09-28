رئيسة وزراء نيوزيلندا تكشف سبب ضحكات الجمهور أثناء كلمة ترامب بالأمم المتحدة

نيويورك(صدى):

كشفت جاسيندا أرديرن، رئيسة وزراء نيوزيلندا، سبب ضحكات الحاضرين أثناء كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حين تحدث في قاعة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، حيث قاطعته ضحكات الحاضرين مرتين، الموقف الذي اعتبرته وسائل إعلام أمريكية واحد من ” أكثر اللحظات المحرجة لترامب ” منذ توليه الرئاسة.

وبسؤال رئيسة الوزراء النيوزيلندية عن سبب ضحكات الحاضرين من ” ترامب ” في أحد البرامج، قالت ” أرديرن ” ساخرة: ” أنت تحاول إيجاد خلاف دبلوماسي، كان هناك ضحك محدود ” ، ثم قال ” ترامب ” : ” لم أتوقع ردة الفعل هذه ثم كانت هناك ضحكات عالية ” .

وعن سبب ضحك القادة في قاعة الأمم المتحدة، قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا: ” في المرة الثانية كانوا يضحكون معه. هذه شهادتي ” ، حيث تحول الحضور بالقاعة من الابتسام إلى ضحك مسموع، قبل أن يمزح ” ترامب ” معهم قائلًا: ” إنه ليس رد الفعل الذي كان يتوقعه ” ، لتتعالى بعدها الضحكات في القاعة.

ومن جانبه، فسر الرئيس الأمريكي الأمر بطريقة أخرى، موضحًا أن الحاضرين في قاعة الأمم المتحدة كانوا يضحكون معه لا عليه، متابعًا: ” كان من المفترض أن نحصل على بعض الضحكات، لكنه كان (الخطاب) رائعًا .حصلنا على تقييمات جيدة للغاية ” .