ما لا تعرفه عن عادات الأطفال السيئة

أماني الغامدي(صدى):

يُعاني بعض الأطفال من عادات سيئة يلجأون إليها كلّما شعروا بقلق الإهمال، كعادة مص الإبهام أو تعلّق الأطفال الكبير في كثير من الأحيان بالبطانية التي تصبح لدى بعضهم كـ ” أم ” ، وهم لا يتخلّون عنها حتى لو لبضع دقائق.

وعن ذلك، فإن الطفل قد يمر بحالات عصبية أو قلق في البيت أو حتى انفصال، فإذا وجد الطفل أهله يتشاجرون، فإن هذا يُعد قلقًا له فيلجأ لـ ” بطانيته ” التي تعتبر بالنسبة له مصدرَ حبّ وأمان وإطمئنان؛ لمواجهة القلق الذي يعيشه في هذا البيت الذي أصبح مصدرَ قلق له.

وتظهر المشكلة في هذه العادات إذا استمرت مع الطفل مدى عمره؛ لا يظهر دور الأهل هنا في مواجهة الطفل ومنعه عن هذه العادة بطريقة هادئة بعيدة من الإحراج أو العدوانية والضرب، واستبدالها بنشاطات اجتماعية أو فنية والتحاور معه.