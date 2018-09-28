الإناث يتصدرن مهارات القراءة والكتابة وتعلم اللغات

أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسات عديدة تم إجراؤها على الطلاب في المدارس العليا، حقيقة تفوق الإناث على الذكور في مهارات القراءة والكتابة وتعلم اللغات.

وأوضحت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية ” أن الدراسة التي تم إجراؤها وصفت تلك المهارات السابقة بـ ” الأنثوية ” ، لما أظهره الإناث من تفوقًا ملحوظًا في هذه المهارات على نحو ثلاثة عقود.

وأكدت الدراسة التي تم إجراؤها على 4 ملايين طالب أمريكي، أن التفوق الأنثوي يظهر بوضوح في عمر يتراوح ما بين 10- 18 عامًا، لافته إلى أن الفجوة بين الجنسين تقل بشكل كبير بعد عمر الـ18 عامًا.

كما أشار العلماء إلى السبب وراء تفوق الإناث في هذا الأمر، وذلك يعود إلى أن الذكور بوجه عام أكثر عرضة للإصابة بالإعاقات المتعلقة بالتعلم، مقارنة بنسبة إصابة الإناث بالمشكلة ذاتها، فضلا عن المشاكل السلوكية لدى الذكور.