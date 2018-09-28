البنك السعودي يعلن عن وظائف شاغرة للخريجين

فاطمة المالكي(صدى):

كشف البنك السعودي للاستثمار عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف شاغرة للخريجين المواطنين؛ وذلك للعمل بفروع البنك في منطقة الرياض.

وأوضح البنك الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، وهى كالتالي:

– الجنسية سعودي.

– العمر ” 21 حتى 25 ” .

– الحصول على درجة البكالوريوس الجامعية فأعلى في أحد التخصصات التالية: ” الهندسة، الاقتصاد، إدارة الأعمال، المحاسبة، المالية، تقنية المعلومات ” .

– معدل جامعي تراكمي بحد أدنى 90 من 100، أو 3.6 من 4، أو 4.5 من 5، أو ما يعادل ذلك حسب النظام المتبع في الجامعة.

– شهادة إتقان اللغة الإنجليزية ” توفل أو آيلتس ” تسري صلاحيتها لمدة سنة واحدة – إذا توفرت.

وأشار البنك إلى أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف؛ وذلك بدءًا من تاريخ 27 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 أكتوبر 2018م، ودعا الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، إلى معرفة التفاصيل والشروط من خلال الرابط التالي هنـــا .