نايف السالم(صدى):

أكد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، أنه ستتم إعادة دراسة نظامي ” الغش التجاري والتستر ” ؛ لتحقيق الأهداف المرجوة منهما، في ظل مجهودات الفرق الرقابية ميدانيًا وحملاتهم المستمرة في جميع مناطق المملكة.

وأوضح الوزير أن مستقبل التجارة والاستثمار زاخر بالفرص الواعدة والمتجددة، لافتًا إلى أن المملكة تتجه بجدية نحو القضاء على البيروقراطية وتسهيل الخدمات للتجار والمستثمرين.

كما استعرض الوزير القصبي خلال لقائه رجال وسيدات الأعمال وممثلي القطاع الخاص في المدينة المنورة، الأربعاء الماضي، جملة من الأنظمة التي أطلقتها الوزارة خلال فترة قصيرة وتعزز العمل التجاري، كنظام الإفلاس ونظام الرهن التجاري.